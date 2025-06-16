Украина лишилась самого богатого союзника
The Telegraph: США бросили Украину, сократив поставки военной помощи
Украина лишилась самого могущественного и богатого союзника, после того как США сократили поставки военной помощи ВСУ. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.
«Некоторые из программ эпохи бывшего президента США Джо Байдена на данный момент находятся в стадии разработки. Но горький итог для Украины в том, что ее бросил самый богатый и могущественный союзник», — отметили журналисты.
Издание отметило, что у киевского режима остается три варианта: попытаться заключить оружейную сделку с США, развивать собственное производство оружия и техники или полагаться на помощь Европы.
Ранее стало известно, что европейская «коалиция желающих» разрабатывает план по военной поддержке Украины в случае полного отказа США передавать вооружение для киевского режима. ЕС настроен на сохранение объема поставок, если Штаты оставят только специфическую помощь ВСУ, например разведывательные данные, отмечал RT.