Украина лишилась самого могущественного и богатого союзника, после того как США сократили поставки военной помощи ВСУ. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

«Некоторые из программ эпохи бывшего президента США Джо Байдена на данный момент находятся в стадии разработки. Но горький итог для Украины в том, что ее бросил самый богатый и могущественный союзник», — отметили журналисты.

Издание отметило, что у киевского режима остается три варианта: попытаться заключить оружейную сделку с США, развивать собственное производство оружия и техники или полагаться на помощь Европы.

Ранее стало известно, что европейская «коалиция желающих» разрабатывает план по военной поддержке Украины в случае полного отказа США передавать вооружение для киевского режима. ЕС настроен на сохранение объема поставок, если Штаты оставят только специфическую помощь ВСУ, например разведывательные данные, отмечал RT.