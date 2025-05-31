Европа приготовилась к прекращению поставок США оружия Украине

«Коалиция желающих» разрабатывает новые планы по военной поддержке Украины в случае отказа США поставлять вооружение киевскому режиму. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

«Давайте начнем трезво смотреть на ситуацию и признаем, что США не будут заодно с нами», — сообщил западный чиновник.

По информации источника, на прошедшей встрече представителей внешнеполитических ведомств «коалиции желающих» в Гааге в основном царили мрачные настроения.

«По большей части она была посвящена сохранению необходимого уровня поставок Украине, тогда как США оставят лишь специфическую помощь, например разведывательные данные», — отметили журналисты.

Газета добавила, что из-за позиции администрации Белого дома под руководством Дональда Трампа Франция и Великобритания смещают фокус на долгосрочную поддержку Украины без участия США.

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