Украина изменит законодательство ради сделки с США по редкоземельным металлам

Окончательная версия договора с США по редкоземельным металлам потребует внесения серии поправок в законы Украины. Такое заявление в интервью агентству «Укринформ» сделал заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква.

Он пояснил, что сейчас американцы готовят новую версию договора, которую предстоит проанализировать перед подписанием и ратификацией в Верховной раде.

«Очевидно потребуются изменения в ряде законодательных актов. Это тяжелая и кропотливая работа. Я не говорю, что ее нельзя сделать, но нужно время», — подчеркнул Жовква.

Чиновник добавил, что украинские власти не отказались от заключения сделки и даже готовы подписать предварительное рамочное соглашение.

В минувший понедельник, 24 марта, президент США Дональд Трамп объявил, что работа над новой версией договора по редкоземельным металлам по Украине близится к завершению и подписание пройдет «в самое ближайшее время». Американский лидер добавил, что сейчас решается вопрос о разделе доходов от добычи между двумя странами.