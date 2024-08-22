МИД назвал использование замороженных активов России воровством

МИД: любые действия с российскими активами будут считаться незаконными

Заморозка российских активов и любые действия с ними абсолютно незаконны, в этом случае речь идет о воровстве российских средств. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе МИД.

Там отметили, что хотя сами заблокированные активы не изымаются, использование Брюсселем прибыли от их управления является незаконным.

«Как заморозка российских активов, так и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что происходящее должно рассматриваться мировым сообществом как экономический бандитизм со стороны коллективного Запада, который не желает избавиться от своих неоколониальных инстинктов.

Ранее Брюссель направил Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро, полученных от замороженных российских активов.