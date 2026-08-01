Зеленский пожаловался на дефицит ракет-перехватчиков

Системам противовоздушной обороны Украины в ходе массированного удара ВС России удалось за ночь сбить только одну баллистическую ракету. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его процитировал ТАСС .

Лидер страны пожаловался на острый дефицит ракет-перехватчиков.

«Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к [американским зенитным] системам Patriot», —подчеркнул он.

Украинское руководство часто сообщает о нехватке боеприпасов и обращается к странам Запада с просьбой нарастить поставки.

В ночь на 1 августа российские войска атаковали украинские военные объекты. Целями стали различные оборонные предприятия в столице и Киевской области. Также армия ударила южнее Одессы по двум судам, перевозящим грузы для ВСУ.

ВС России поразили предприятия «Радиоизмеритель», «Киев-111» и «Киев-25», завод «Буревестник» и логистический центр Вишневое.