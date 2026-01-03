Украина и США согласовали документ о поддержке

Документ из четырех разделов о поддержке согласовали Украина и США. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что в документе указано, какую поддержку окажут Украине. Речь идет о модернизации и обеспечении вооруженных сил страны.

В документе прописали, как США будут проводить мониторинг соблюдения договоренностей, а также то, какая реакция последует в случае их невыполнения.

Журналисты отметили, что подобная работа ведется и с другими странами-партнерами.

В Киев прилетели советники по вопросам нацбезопасности стран «коалиции желающих». Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что предстоит насыщенная работа, союзники обсудят экономические и оборонные вопросы.