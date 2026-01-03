В Киев прилетели советники по вопросам нацбезопасности стран «коалиции желающих». Об этом заявил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в Telegram-канале .

«В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран и НАТО», — сказал он.

По словам Умерова, предстоит насыщенная работа. Обсуждаться будут вопросы безопасности, экономические вопросы и дальнейшие шаги по партнерству.

Ранее встречу «коалиции желающих» на Украине анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский. Она состоится в субботу, 3 января.

Во встрече примут участие делегаты из ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и других европейских государства, а также представители Североатлантического альянса, ЕС и ЕК.