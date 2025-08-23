Украина готовится к хаосу? Новый закон может обернуться вторым фронтом

В Киеве заявили, что законопроект о границе может привести к столкновениям

Новый законопроект о введении уголовного наказания за попытку покинуть страну во время военного положения может обернуться для Украины внутренними боями. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Политолог увидел в законопроекте сразу несколько рисков. Соскин полагает, что под угрозой уголовного преследования уже выехавшие с Украины граждане массово откажутся от паспортов. Миллионы людей никогда не вернутся.

Также экс-советник Кучмы заявил, что украинцы начнут прорываться за пределы страны с оружием в руках — терять им будет уже нечего, так как новый закон предусматривает серьезные сроки в тюрьме для нарушителей.