Украина готовится к хаосу? Новый закон может обернуться вторым фронтом
В Киеве заявили, что законопроект о границе может привести к столкновениям
Новый законопроект о введении уголовного наказания за попытку покинуть страну во время военного положения может обернуться для Украины внутренними боями. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Политолог увидел в законопроекте сразу несколько рисков. Соскин полагает, что под угрозой уголовного преследования уже выехавшие с Украины граждане массово откажутся от паспортов. Миллионы людей никогда не вернутся.
Также экс-советник Кучмы заявил, что украинцы начнут прорываться за пределы страны с оружием в руках — терять им будет уже нечего, так как новый закон предусматривает серьезные сроки в тюрьме для нарушителей.
Прорываться будут с пулеметами <….> будут бои на границе. Второй фронт откроют.
Олег Соскин
С инициативой сажать в тюрьму украинцев, которые пытаются незаконно пересечь границу, выступила вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
Документ уже внесли на рассмотрение в Верховную раду. Если его примут, то за пресечение границы вне пунктов пропуска гражданам Украины будет грозить до трех лет лишения свободы.