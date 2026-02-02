«Украина готова». Зеленский сделал очередное громкое заявление

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что военный конфликт нужно заканчивать и Украина готова к реальным шагам к мирному урегулированию. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

«Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию. <…> Войну надо завершать», — заявил Зеленский.

Пост в телеграм-канале появился после совещания с переговорной командой. Украинский президент также отметил, что согласовал конкретные рамки переговоров и назначил задачи.

Зеленский выразил надежду, что США и в дальнейшем смогут обеспечить «необходимые условия для диалога».

Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 4 или 5 февраля. Перенос встречи с 1 февраля связан с необходимостью стыковки графиков переговорщиков.