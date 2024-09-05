Украина эвакуирует жителей приграничного Глухова

В Сумской области объявили об экстренной эвакуации жителей приграничного города Глухова. Об этом заявил в эфире телемарафона глава региональной ОВА Владимир Артюх.

«Принято решение на совете обороны области эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины», — сказал он.

По словам Артюха, в Глухове живет порядка 30 тысяч человек.

Город с выгодным транспортным расположением, напомнило «Военное обозрение», находится у пересечения нескольких автомобильных дорог. Рядом с ним в том числе располагается некогда активно действовавшая трасса Киев — Москва, через Глухов также идет автодорога на Новгород-Северский в Черниговской области и есть путь на Сумы.

В ночь на 4 сентября в областном центре на фоне воздушной тревоги гремели взрывы.