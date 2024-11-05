Украина допустила радиационную аварию

Десятки радиоактивных источников пропали на Украине, о чем открыто признались в СНБО. Об этом на брифинге рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов .

Он обратил внимание на доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру страны Денису Шмыгалю, назвав документ вызывающим особую настороженность.

«В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области», — пояснил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что в докладе утрату контроля за этими источниками классифицировали как радиационную аварию.

Украина, добавил он, стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Маршруты поставок идут через польские и румынские территории. Глава офиса президента Андрей Ермак взял под личный контроль организационные, логистические и финансовые вопросы.

Российские специалисты считают, что технического потенциала для создания ядерного боеприпаса у Украины нет. Однако получить «грязную бомбу» киевский режим может.