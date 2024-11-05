Украина допустила радиационную аварию
Минобороны: 68 источников ионизирующего излучения потеряли на Украине
Десятки радиоактивных источников пропали на Украине, о чем открыто признались в СНБО. Об этом на брифинге рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он обратил внимание на доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру страны Денису Шмыгалю, назвав документ вызывающим особую настороженность.
«В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области», — пояснил Кириллов.
Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что в докладе утрату контроля за этими источниками классифицировали как радиационную аварию.
Украина, добавил он, стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Маршруты поставок идут через польские и румынские территории. Глава офиса президента Андрей Ермак взял под личный контроль организационные, логистические и финансовые вопросы.
Российские специалисты считают, что технического потенциала для создания ядерного боеприпаса у Украины нет. Однако получить «грязную бомбу» киевский режим может.