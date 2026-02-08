Великобритания считает приоритетной задачей удержание киевского режима на плаву. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Лондоне Андрей Келин.

«Удержание киевского режима „на плаву“, его сохранение в неизменности будет и далее оставаться приоритетной задачей в плане сдерживания нашей страны», — отметил дипломат.

По его мнению, России следует исходить из этой позиции. Приверженность Британии поддержке Украины ранее подтвердил вице-премьер Дэвид Лэмми.

Одновременно с этим в Соединенном Королевстве считают, что ухудшение ситуации на фронте заставит Украину пойти на территориальные уступки, заявил военный аналитик Александр Меркурис.