Учебный самолет разбился в Харькове, погиб курсант

«Украинская правда»: в Харькове при падении учебного самолета погиб курсант

Фото: Freepik

Легкомоторный самолет К-10 Swift Харьковского университета воздушных сил потерпел крушение. Курсант погиб, сообщила «Украинская правда».

«Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift в субботу погиб курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба», — указали в материале.

Руководство учебного заведения сотрудничает со следствием, подробности произошедшего не разглашаются.

В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет упал в безлюдной местности, экипаж успешно катапультировался.

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