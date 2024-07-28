Учебный самолет разбился в Харькове, погиб курсант

Легкомоторный самолет К-10 Swift Харьковского университета воздушных сил потерпел крушение. Курсант погиб, сообщила «Украинская правда».
«Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift в субботу погиб курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба», — указали в материале.
Руководство учебного заведения сотрудничает со следствием, подробности произошедшего не разглашаются.
В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет упал в безлюдной местности, экипаж успешно катапультировался.
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