Убитого украинского националиста Демьяна Ганула похоронили в Одессе

Похороны ликвидированного радикального украинского националиста Демьяна Ганула прошли в Одессе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на участников движения пророссийских подпольщиков Stop Grave.

На фото, опубликованном агентством, видно тело участников поджога Дома профсоюзов в 2014 году в гробу и людей, столпившихся вокруг него.

О смерти Демьяна Гранула стало известно 14 марта. Его застрелил неизвестный в военной форме, открывший стрельбу в Приморском районе Одессы.

Ганул был одной из самых одиозных личностей Одессы. С начала Евромайдана он вступил в ряды «Правого сектора»*, возглавил городскую ячейку и стал одним из организаторов пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в котором погибли по меньшей мере 48 человек. Сам активист никогда не отрицал участия в этом и позже принес в одну из годовщин на Куликово поле шашлыки, заявляя, что они символизируют сгоревших людей.

Год назад Басманный суд Москвы заочно арестовал активиста. В России его обвиняли в повреждении воинских захоронений и мемориалов, а также нападении на учреждение, находящееся под международной защитой.

* Запрещенная в России террористическая организация.