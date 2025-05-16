Убил переговорщика. Киллера СБУ нашли в списке делегации Украины

В делегации Украины на переговорах с Россией оказался генерал СБУ Александр Поклад. Его связывали с убийством финансиста и переговорщика Дениса Киреева, участника прошлой украинской делегации, сообщила Lenta.ru .

Киреев после начала СВО присутствовал на первом раунде переговоров конфликтующих сторон, они проводились в Белоруссии в 2022 году. В марте того же года, как писала The Wall Street Journal, банкира застрелили сотрудники СБУ при задержании, его тело бросили в центре Киева.

Позднее украинские власти заявили, что Киреева убили по ошибке, поскольку между силовыми ведомствами страны в тот момент не было единой координации.

Александра Поклада в 2023 году повысили до заместителя председателя СБУ. Весной 2025 года депутат Рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене, опубликовал некие документы, где утверждалось, что Киреева устранила именно контрразведка Поклада.

Состав делегации к новым переговорам в Стамбуле Зеленский утвердил только вечером в четверг, 14 мая. Среди прочих упомянут в документе и Александр Поклад.