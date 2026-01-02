Новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов несет ответственность за серию терактов, совершенных на территории России под руководством британской разведки. Об этом заявила актриса Яна Поплавская .

Она подчеркнула, что нелегитимный президент назначил главой своего Офиса террориста.

«Убийцы в руководстве страны — новая европейская норма», — резюмировала Поплавская.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о назначении главой Офиса президента страны бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Он подчеркнул, что уже дал распоряжение своему назначенцу обновить Стратегические основы обороны и развития Украины, а также выработать дальнейшие шаги по внутренней и внешней политике при участии секретаря СНБО и руководителей других ведомств.