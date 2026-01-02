«Убийцы в руководстве — новая норма»: Поплавская оценила назначение Буданова
Поплавская оценила назначение Буданова словами «убийцы в руководстве страны»
Новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов несет ответственность за серию терактов, совершенных на территории России под руководством британской разведки. Об этом заявила актриса Яна Поплавская.
Она подчеркнула, что нелегитимный президент назначил главой своего Офиса террориста.
«Убийцы в руководстве страны — новая европейская норма», — резюмировала Поплавская.
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о назначении главой Офиса президента страны бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Он подчеркнул, что уже дал распоряжение своему назначенцу обновить Стратегические основы обороны и развития Украины, а также выработать дальнейшие шаги по внутренней и внешней политике при участии секретаря СНБО и руководителей других ведомств.