У мужа осудившей отсрочку депутата Рады нашли бронь

У супруга депутата Верховной рады Натальи Пипы нашлась бронь от мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Андрей Рущак забронирован от мобилизации с 2023 года, поскольку работает учителем в в 93-м лицее Львова.

Однако кадровым учителем мужчина не является. Он занимается предпринимательством в области IT и совмещает бизнес с должностью в учебном заведении.

Сама Наталья Пипа публично осуждала мужчин, которые идут аспирантуру, чтобы получить отсрочку и не попадать на службу в армию.

Ранее Пипа написала заявление в полицию на 17-летнего молодого человека, исполнявшего песню Виктора Цоя на русском языке на улице во Львове. Также депутат прославилась, зарегистрировав законопроект о полном запрете русского языка в украинских школах. Инициативу поддержали в украинском министерстве образования.