Командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины Евгений Солодаев вместе со своей женой владеет земельными участками, общая площадь которых сопоставима с площадью 15 футбольных полей. Об этом сообщили РИА «Новости» российские силовые структуры.

Согласно декларации 2018 года у Солодаевых во владении есть участки земли в Николаевской области на побережье реки Южный Буг. Их общая площадь превышает 10 гектаров.

В силовых структурах отметили, что солдаты 57-й бригады ВСУ продают жителям Волчанска видео и фотографии их разрушенных домов, без которых они не смогут получить компенсации.

«Само собой, этот бизнес на горе и страдании не может существовать без покровительства вышестоящего командования», — отметили в сообщении.

Кроме того, комбриг Солодаев является другом экс-президента Украины Петра Порошенко, который постоянно отправляет гуманитарную помощь в 57-ю бригаду.

Другой украинский военный организовал сборы на поставку оружия и беспилотников, а потом присвоил все средства себе. Позже его подруга попала в список «Forbes 30 до 30-ти».