Подруга воровавшего деньги ВСУ военного попала в список Forbes

Подруга украинского военного, воровавшего деньги со сборов для ВСУ, Анна Архипова с позывным Цунами попала в список «Forbes 30 до 30-ти». Об этом написало РИА «Новости» .

«Речь идет об Анне Архиповой с позывным Цунами, которая в начале СВО вместе со своим коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной Содр) воровала средства на военную помощь для ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Анна Архипова проходит службу в должности командира отделения 14 полка беспилотных систем ВСУ. Ее приятель организовал сборы на поставку оружия и беспилотников, а потом присвоил эти средства себе.

