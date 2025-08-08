У депутата случился инфаркт, когда его пытались мобилизовать в Ровно

У депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича случился инфаркт, когда его попытались мобилизовать в Ровно. Народного избранника пытались освободить из машины военкомов, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Группа «крепких мужчин» заблокировала машину с сотрудниками ТЦК и мобилизованным депутатом, началась потасовка.

«Мобилизованным, которого пытались освободить мужчины, заблокировав автомобиль ТЦК (военкомата — прим. ред.) в Ровно, оказался депутат Костопольского горсовета Виктор Москвич… Вскоре приехала скорая, Москвича забрали в больницу с диагнозом „инфаркт“», — сообщило издание в Telegram-канале.

По информации издания, Москвич якобы не прибыл в учебный центр и его задержали. Полиция прибыла на место, но вмешиваться не стала.

Случаи с попытками отбить мобилизованных по всей Украине не единичные. Ранее в Ровно местные жители на автомобилях заблокировали транспорт сотрудников военкомата с требованием освободить мобилизованного.