Тысячи недовольных украинцев вышли на улицы Киева

В Киеве прошел самый масштабный митинг с начала проведения спецоперации. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер UA».
«Сотни митингующих под Домом профсоюзов. <…> Ветераны возмущены: „Мы воюем на фронте — а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!“» — написали авторы статьи.
Поводом для протестов стали действия Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). По данным канала, всего в акции участвовали около 1000 человек.
В ходе митинга украинцы поставили чиновникам ультиматум: либо те назначат до 24 июня нового военного руководителя АРМА или же протесты будут продолжаться.
Ранее родственники ликвидированных в Сумском приграничье бойцов из 92-й штурмовой бригады ВСУ устроили акцию протеста в центра Киева. Однако этот митинг был не замечен украинскими властями.
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