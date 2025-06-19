Тысячи недовольных украинцев вышли на улицы Киева

В Киеве прошел самый масштабный митинг с начала проведения спецоперации. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер UA».

«Сотни митингующих под Домом профсоюзов. <…> Ветераны возмущены: „Мы воюем на фронте — а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!“» — написали авторы статьи.

Поводом для протестов стали действия Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). По данным канала, всего в акции участвовали около 1000 человек.

В ходе митинга украинцы поставили чиновникам ультиматум: либо те назначат до 24 июня нового военного руководителя АРМА или же протесты будут продолжаться.

Ранее родственники ликвидированных в Сумском приграничье бойцов из 92-й штурмовой бригады ВСУ устроили акцию протеста в центра Киева. Однако этот митинг был не замечен украинскими властями.