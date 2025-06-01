«Тучи сгущаются». Сможет ли Кличко заменить Зеленского?

Мэр Киева Виталий Кличко вступил в открытое противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом написало британское издание. В газете предположили, что столичный градоначальник метит на место президента. Сможет ли Кличко составить конкуренцию Зеленскому, на стриме 360.ru Анастасии Букреевой рассказал кандидат политических наук, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

Собеседник 360.ru отметил, что дела у Кличко обстоят «не очень». Он напомнил о недавних арестах в команде киевского мэра, на которую он очень рассчитывал.

Связано это с тем, что наконец-то украинская администрация решила разобраться с коррупцией в Киеве, считает эксперт. Под следствие попали как сотрудники киевской администрации, так и крупные украинские чиновники.

«Разумеется, Кличко это не нравится. Он понимает, что тучи сгущаются и над ним. Но пока его хранит его репутация, как он сам называет, мировой звезды. Поэтому пока что ему уголовное дело не грозит. А вот его команда очень сильно поредела», — поделился мнением Матюшенков.

Эксперт отметил, что маловероятно, что из Кличко будут делать конкурента Зеленского. Столичный мэр не в топе на Украине, закрытые соцопросы показывают, что Кличко далеко не на первом месте среди украинцев. Первое место остается по-прежнему за бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Второе место занимает глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Кличко, по сути, фрик. Как мэр Киева, он себя не показал никак, уж как президент страны его можно рассматривать только как человека, который Украину окончательно похоронит», — резюмировал Матюшенков.