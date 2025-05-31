«Находятся в состоянии войны». Зеленский и Кличко стали лютыми врагами

Times: между Зеленским и Кличко разгорелся конфликт

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в авторитаризме, в ответ на что тот пригрозил назначить в столице военную администрацию. Когда о противостоянии стало известно всем, конфликт разгорелся с еще большей силой, сообщила газета The Times .

По ее данным, в Киеве в рамках борьбы с коррупцией прошла серия арестов. Среди задержанных оказались 10 подчиненных Кличко, семерых из которых отправили под стражу.

По информации газеты, градоначальник имеет президентские амбиции, и это вызвало недовольство со стороны Зеленского. Глава государства использовал военное положение, чтобы сократить полномочия киевского мэра.

«Они фактически находятся в состоянии войны после того, как тлеющий между ними спор стал достоянием общественности», — отметило издание.

Ранее украинского лидера заподозрили в намерении обмануть американского президента Дональда Трампа. По мнению представителя России при ООН Василия Небензи, Зеленский стремится настроить главу Белого дома против российской стороны.