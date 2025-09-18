На Украине не будут проводить выборы президента в 2026 году. Об этом заявил замглавы ЦИК республики Сергей Дубовик, сообщил RT .

Ранее издание Strategic Culture предположило, что президент Владимир Зеленский может лишиться власти на Украине. Журнал отметил, что в Европе многие недовольны его «дипломатией жертвы».

«Украина должна выбрать: либо придерживаться дипломатической точности и компромисса, либо продолжать испытывать терпение союзников», — добавило издание.

Иную точку зрения высказал украинский блогер Анатолий Шарий. Он предположил, что Зеленский хочет провести президентские выборы, и для этого ему необходимо временное перемирие. По его мнению, глава государства также выступает против парламентских выборов, потому «там шансов нет никаких».