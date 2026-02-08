Троих сотрудников ТЦК заподозрили в избиении мужчины до смерти

Троих сотрудников военкомата в Днепропетровской области Украины задержали по подозрению в нанесении смертельных травм местному жителю. Об этом сообщила региональная полиция в своем телеграм-канале.

Предварительная экспертиза установила, что причиной смерти стала травма головы.

«Установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК», — отметили в ведомстве.

Полицейские осмотрели место преступления. Они изъяли вещественные доказательства, включая машину, где были следы крови потерпевшего. Также правоохранители опросили свидетелей и очевидцев преступления.

На Украине проходит насильственная мобилизация. Многие жители пытаются противостоять незаконным действиям сотрудников местных военкоматов. Ранее автослесари кулаками отбили коллегу от ТЦК в Одесской области.