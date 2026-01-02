Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов на посту главы Офиса президента — отличный выбор. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС .

«Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу Офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор», — заявил Медведев.

Политик иронично пожалел, что есть «всего одна вакансия», другую стоило бы предложить экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. А потом «смахнуть с шахматной доски всех возможных соперников».

«Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с накокаиненным носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь», — резюмировал Медведев.

Свой выбор Зеленский обосновал тем, что необходимо сосредоточиться на обеспечении безопасности Украины и развитии обороноспособности страны.