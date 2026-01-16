«Три калеки» в холодном зале. В Раде заслушали доклад Шмыгаля об энергокризисе

УНИАН: доклад Шмыгаля об энергокризисе слушали всего несколько депутатов

Доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о критической ситуации в стране в Верховной раде заслушали всего несколько депутатов. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Журналисты иронично заметили, что в полупустом зале царил самый настоящий «аншлаг». На фотографиях были виды лишь несколько народных избранников. Причины столь низкой явки остались неизвестны.

Есть версии, что часть парламентариев могла задержаться на заседании по делу лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко или просто поздно вернулась с перерыва.

Отдельно репортеры отметили присутствие депутата Рады Марьяны Безуглой. Она находилась на своем рабочем месте и выглядела сосредоточенной.

На заседании министр энергетики заявил, что на Украине не осталось неповрежденных ударами электростанций, а самая тяжелая ситуация сложилась в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.