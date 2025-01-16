Три четверти украинских министров сбежали из Киева после начала СВО

Три четверти украинских министров и чиновников сбежали из Киева на запад страны или за границу после начала спецоперации. Об этом в интервью местному телеканалу «Общественное» заявил бывший президент страны, а ныне лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«75% министров были не в Киеве, и это было преступно», — отметил он.

Ранее четырехкратная чемпионка Украины по гребле и призер чемпионата мира Лариса Жалинская сбежала в Россию через Польшу и Белоруссию после того, как ее насильно призвали в Национальную гвардию. Она рассказала, что считает себя русской, всегда говорила на русском языке и не хотела принимать участие в боевых действиях против России, но ей нужно было время, чтобы скопить деньги для побега.