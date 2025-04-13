Вместо замалчивания проблем власти Украины должны определить срок службы в армии и провести демобилизацию. Признанный в России экстремистом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об этом в своем Telegram-канале .

Его возмутило требование заместителя начальника центра рекрутинга Игоря Швайко «закрыть ротики» по поводу демобилизации и прекратить обсуждать эту тему. Гончаренко напомнил, что некоторые украинцы уже третий год несут службу, пока другие даже не получают повестки.

«Вы провалили нормальную общую мобилизацию. Превратили ее в тотальную бусификацию. И теперь еще и рот нужно закрыть? Где справедливость для всех?» — заявил он.

Гончаренко призвал установить четкие сроки службы в Вооруженных силах Украины. Он заявил, что проблем с принудительной мобилизацией и нехваткой личного состава удалось бы избежать, если бы власти ввели четкие, честные и мотивирующие условия для военнослужащих.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны предупредили об угрозе «майдана вдов». Акции родственников мобилизованных вышли из-под контроля силовиков.