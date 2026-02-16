Транспортный коллапс начался в Киеве из-за непогоды

В Киеве возник транспортный коллапс из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

По данным журналистов, движение на некоторых трассах сильно осложнено, на дорогах случились небольшие аварии. Сотрудники коммунальных служб с ночи пытались расчистить улицы с помощью спецтехники.

СМИ опубликовали кадры, где видно, как местные жители толкают с утра автобус, чтобы скорее добраться до работы.

Мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале заявил, что в столице объявили желтый уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, в центре и на западе города от -6 до -10 градусов мороза.

Ранее обильный пар возник над Днепром в Киеве. Такое явление случилось из-за резких перепадов температур. На улице похолодало до -15 градусов, а вода в реке сохранила положительную температуру.