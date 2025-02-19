«Трамп симпатизирует Путину». Политолог Блохин рассказал о последней надежде Зеленского

Последние заявления Дональда Трампа по Украине вполне логичны и понятны. Политолог-американист Константин Блохин объяснил 360.ru, чем вызвана жесткая риторика президента США в адрес украинских властей.

По словам политолога, между президентом США и украинским лидером «ненависть». Дональд Трамп недолюбливает Зеленского — во время его прошлого руководства Белым домом демократы, на основании бесед с президентом Украины, инициировали ему импичмент.

Он [Трамп] больше симпатизирует Путину, чем Зеленскому. Это объединяет его с Путиным. Зеленский понимает, что получить расположение Трампа вряд ли получится. Единственной надеждой для Владимира Зеленского сейчас являются европейские финансовые доноры.

Кроме того, объяснил политолог, для Трампа позиция Украины — реальная проблема, мешающая наладить российско-американские отношения, а затем и прийти к завершению украинского конфликта. Недоволен президент США и отсутствием выборов на Украине.

О том, что Дональд Трамп держит Зеленского на жестком контроле, ранее рассказал 360.ru и политолог Подлесный. По его словам, президент США не простил украинскому лидеру оскорблений.