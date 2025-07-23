Трамп набросился на Украину из-за разворованных средств от военной помощи США

Трамп: Украина вряд ли потратила на оружие все переданные США средства

Украина вряд ли потратила каждый переданный США доллар на оружие. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами.

Глава государства заподозрил украинские власти в хищении денег, которые Соединенные Штаты передали в качестве военной помощи. Трамп напомнил, что экс-президент Джо Байден направил Украине снаряжение и денег на сумму в 350 миллиардов долларов, часть из них — наличными.

«Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению», — заявил Трамп.

На прошлой неделе палата представителей США в рамках голосования поддержала продление поставок военной помощи Украине. За выступили 353 конгрессмена, 76 проголосовали против.