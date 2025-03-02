Трамп-младший сравнил мобилизацию на Украине с абсолютным злом

Тотальная мобилизация, которую проводят на Украине, является абсолютным злом. Об этом в соцсети X заявил сын президента США Дональд Трамп — младший.

Он прокомментировал пост с видео из Львова, где сотрудники ТЦК жестко задерживают украинца.

«Посмотрел каждое видео в этой ветке. Это абсолютное зло», — написал Трамп-младший.

В посте, на который он сослался, также упоминалась перепалка вице-президента США Джей Ди Вэнса с украинским лидером Владимиром Зеленским, возникшая из-за вопроса о нехватке солдат в ВСУ.

Ранее сын американского президента порекомендовал президенту Украины одержать победу над ВС России без финансирования со стороны Белого дома.

Он прокомментировал дипфейк-видео, где Зеленский танцует под новогоднюю песню группы «Дискотека Авария», и предложил главе государства просто пойти и победить. Трамп-младший усомнился в том, что ВСУ смогут справиться с российской армией без «бесконечных долларов».