Некоторые жители Одессы хотели бы видеть принца Гарри президентом Украины, а Бориса Джонсона — премьер-министром. Кадры опроса опубликовал Telegram-канал «Милитарист» .

«Гарри должен стать следующим президентом Украины. Его нельзя выпускать с Украины, пока он не примет присягу и не станет президентом. А Борис Джонсон будет премьер-министром. И тогда, мне кажется, у нас будет счастье», — заявил один из одесситов.

Джонсон лайкнул русское оружие

Несколько дней назад украинские СМИ сообщили о визите Джонсона в Одессу — эту новость подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Вместе они сфотографировались на фоне пушки у Госсовета, Джонсон в кадре жестом показал «класс».

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале напомнил, что политики сделали снимок на фоне орудия с британского фрегата «Тигр», который в составе англо-французской эскадры бомбардировал Одессу во время Крымской войны.

Корабль сел на мель, после чего его разнесла русская артиллерия. Пушки с затонувшего судна подняли водолазы.

«Получается, Джонсон на фотографии отдал дань силе русского оружия», — заключил Коц.

Пушки установили в качестве трофея на 50-летие событий в 1904 году. Они находятся на Приморском бульваре Одессы.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.