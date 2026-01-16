Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали на Украине и не дали внести залог

Руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, обвиняемая в коррупции, сообщила о блокировке своих счетов в украинских банках. Из-за ограничений она не может внести залог.

«Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу, <…>, но не можешь этого сделать, потому что твои счета заблокированы еще до решения суда», — написала она на странице Facebook*.

НАБУ ​ранее выложило аудиозапись беседы Тимошенко с депутатом Верховной рады, в которой они обсуждали плату за голосование в парламенте. Сама глава партии не согласилась с обвинениями и заявила, что на видео был не ее голос.

Как отметил украинский блогер Анатолий Шарий, переговоры Тимошенко о подкупе слил один из ее коллег. Парламентарий пошел на сделку со следователями.

