Тимошенко после обысков заявила о политическом заказе против себя

Лидер партии «Батькивщина» на Украине Юлия Тимошенко подтвердила обыски в офисе. Об этом сообщило местное издание УНИАН.

По словам политика, следственные действия длились всю ночь. Силовики забрали телефоны, личные вещи и парламентские документы.

Обыски, как полагает Тимошенко, произошли из-за «политического заказа». Выдвинутые против нее обвинения она отвергла.

Об обысках в офисе «Батькивщины» стало известно ночью. Руководителя партии заподозрили в подкупе нардепов за голосование «за» или «против» конкретных законов. Статья, по которой ее могут привлечь, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Как отметили в телеграм-канале «Политика Страны», Тимошенко сильно критиковала НАБУ и САП. Она утверждала, что их деятельность подрывает государственный суверенитет Украины.