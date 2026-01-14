НАБУ и САП нагрянули с обысками в офис партии Тимошенко

Сотрудники НАБУ и САП нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады подозревают в подкупе нардепов за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов, сообщила пресс-служба НАБУ.

«Предварительная квалификация: часть 4 статьи 369 УК Украины. Детали — впоследствии», — уточнили в антикоррупционном ведомстве.

Эта статья предусматривает наказание за дачу взятки должностному лицу — лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Информацию об обысках в офисе партии Тимошенко подтвердил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко*, пояснивший, что, по его данным, политика вела переговоры с членами кабмина о присоединении к фракции за деньги. По его словам, кто-то из депутатов записывал и затем передал материалы в НАБУ.

Телеграм-канал «Политика Страны» напомнил, что Тимошенко жестко критиковала созданную западными партнерами антикоррупционную вертикаль в виде НАБУ и САП. Она заявляла, что их существование нарушает суверенитет Украины.

Телеграм-канал «Обозреватель» сообщил, что подозрение вручили лидеру «Слуги народа» Давиду Арахамии, а Тимошенко аналогичный документ вручили по делу нардепа от «Слуги народа» Юрия Киселя.

Ранее сотрудники НАБУ провели обыски у личного водителя бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.