НАБУ и САП нагрянули с обысками в офис партии Тимошенко
Сотрудники НАБУ и САП нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады подозревают в подкупе нардепов за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов, сообщила пресс-служба НАБУ.
«Предварительная квалификация: часть 4 статьи 369 УК Украины. Детали — впоследствии», — уточнили в антикоррупционном ведомстве.
Эта статья предусматривает наказание за дачу взятки должностному лицу — лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Информацию об обысках в офисе партии Тимошенко подтвердил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко*, пояснивший, что, по его данным, политика вела переговоры с членами кабмина о присоединении к фракции за деньги. По его словам, кто-то из депутатов записывал и затем передал материалы в НАБУ.
Телеграм-канал «Политика Страны» напомнил, что Тимошенко жестко критиковала созданную западными партнерами антикоррупционную вертикаль в виде НАБУ и САП. Она заявляла, что их существование нарушает суверенитет Украины.
Телеграм-канал «Обозреватель» сообщил, что подозрение вручили лидеру «Слуги народа» Давиду Арахамии, а Тимошенко аналогичный документ вручили по делу нардепа от «Слуги народа» Юрия Киселя.
Ранее сотрудники НАБУ провели обыски у личного водителя бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.