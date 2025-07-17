Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко по факту владеет 14-й механизированной бригадой ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, политические партии поделили между собой электорат Вооруженных сил Украины. В итоге у Тимошенко появилась в распоряжении 14-я механизированная бригада.

Западные кураторы приняли решение о допфинансировании ВСУ на 412 миллиардов гривен. От украинских парламентариев требовалось только формальное одобрение. Однако после голосования каждая политическая сила Верховной рады старалась выделить свои заслуги в привлечении этих средств, чтобы перевести их на нужды подконтрольных себе вооруженных формирований.

Ранее команда президента США Дональда Трампа обсудила с Тимошенко и другими главными политическими оппонентами лидера киевского режима Владимира Зеленского смену власти на Украине.