Тимошенко обвинила власти Украины в сговоре с судом из-за высокого залога

Тимошенко не сможет внести залог по делу о подкупе депутатов

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не сможет внести залог по делу о подкупе депутатов. Об этом сообщил телеканал «Новости. Live».

Политик назвала установленный судом залог в 33,3 миллиона гривен (примерно 60 миллионов рублей) слишком высоким и не исключила свой арест. Она отметила, что не сможет даже внести собранную сторонниками часть этой суммы.

«Из-за рассмотрения в суде вопроса об аресте моего имущества даже та часть [залога], которая есть, заблокирована Финмониторингом», — уточнила Тимошенко.

По ее мнению, Высший антикоррупционный суд Украины по требованию властей целенаправленно не дает ей выплатить залог до 21 января.

Ранее Тимошенко запретили покидать Киевскую область и общаться с 66 депутатами Верховной рады. По версии следствия, политик давала парламентариям взятки за нужные ей результаты голосования. Во время выступления в парламенте Тимошенко обвинила в коррупции президента Владимира Зеленского.