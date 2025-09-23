Тихо готовится. Зеленский перестал надеяться на поддержку союзников

Украина начала готовиться к сокращению поддержки со стороны союзников. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Reuters .

По его данным, украинский лидер перестал надеяться на внешнюю помощь.

«Владимир Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу конфликта, в котором будет больше полагаться на себя», — уточнило издание.

Собеседник Reuters добавил, что Украина уже столкнулась с «неудачами в плане санкций» и сокращением поставок от Белого дома, а в будущем рискует лишиться помощи от европейских стран.

Неназванный украинский экс-чиновник рассказал изданию, что президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые ограничения против России.

Ранее Зеленский провел переговоры в Нью-Йорке со специальным представителем главы Белого дома Китом Келлогом. Стороны подняли тему сотрудничества государств, а также соглашений по беспилотникам и поставкам американского оружия.