Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем американского лидера Китом Келлогом. Об этом своем в Telegram-канале заявил сам глава республики.

Стороны обсудили развитие сотрудничества между странами, в том числе взаимовыгодные соглашения по БПЛА и поставку американского оружия.

Во время переговоров Зеленский также рассказал Келлогу о ситуации в зоне спецоперации и результатах контрнаступления около Доброполья и Покровска.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры проведут на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства выступит на мероприятии с докладом и встретится лидерами других стран и иностранными делегациями.

Трамп планирует пообщаться президентом Аргентины Хавьером Милеем, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и не названным лидером Евросоюза. Также он проведет переговоры с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Турции.