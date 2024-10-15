Подполковник ВС США Дэвис: Украина теряет все больше территорий и военных

Украина продолжает терять территории и личный состав. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«Мы постоянно видим, что все больше украинских военных погибает, они теряют территории, а их города разрушены», — отметил американский офицер.

Дэвис признал, что для Украины ситуация складывается плохо по всем направлениям: тактическом, дипломатическом и политическом. Если страна продолжит в том же духе, последствия будут еще более драматические, предупредил подполковник.

Украинские власти объявили о принудительной эвакуации жителей Купянска. Правительство признало, что не сможет обеспечить город отоплением, электроэнергией и гуманитарной помощью.