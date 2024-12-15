Теракт в Днепропетровске. Появились подробности о личности подрывника

Полиция задержала подозреваемого в теракте в Днепропетровске

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали мужчину, которого подозревают в осуществлении теракта в Днепропетровске. Об этом со ссылкой на украинские ведомства сообщил телеканал RT .

Мужчину разыскали за несколько часов. Его задержали в собственной квартире. По данным источников украинских СМИ, подозреваемый взорвал самодельную взрывчатку у здания территориального центра формирования (ТЦК, аналог военкомата) в центре Днепропетровска.

Следователи СБУ квалифицировали взрыв как террористический акт. Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса Украины подразумевает пожизненное лишение свободы.

Мощный взрыв в центре Днепропетровска прогремел днем в субботу, 14 декабря. Полиция установила, что у входа в здание ТЦК сработало самодельное взрывное устройство. Погиб один военный, двое правоохранителей пострадали.

Позднее бывший депутат Верховной рады Килинкаров предположил, что взрыв могла организовать местная мафия. Он объяснил, что Днепропетровск — город с огромным количеством мошеннических кол-центров.