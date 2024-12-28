«Там своя интрига». Зачем Зеленский позвонил Алиеву сразу после звонка Путина

Интригу заметили в том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву непосредственно после разговора последнего с лидером России Владимиром Путиным. Мнением по этому вопросу в своем Telegram-канале поделился российский политолог Сергей Марков.

«После звонка Путина Алиеву, Алиеву позвонил и Зеленский. Там своя интрига», — написал эксперт.

После крушения самолета азербайджанской компании AZAL главы всех соседних государств выразили соболезнования президенту Алиеву. Но Украина, в отличие от других стран, сделала лишь отписку в соцсети на уровне МИД, подметил Марков.

При этом, по мнению политолога, все информационные ресурсы Украины старались испортить дружеские отношения между Россией и Азербайджаном, но у них ничего не вышло.

«И вот после звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — написал Марков.

Ранее Путин принес Алиеву извинения за то, что инцидент с самолетом произошел над территорией России. Также он выразил соболезнования семьям и родственникам погибших.