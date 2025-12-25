В Германии сравнили мирный план Зеленского с «бумажкой, ведущей к эскалации»

Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают мирный план Владимира Зеленского по завершению конфликта на Украине. Они уверены, что страна должна уступить территории.

«Эта ситуация так больше не может продолжаться. Украина должна наконец уступить территории, на которых всегда проживали этнические русские», — написала Marion G.

Пользователь Callixtus отметил, что Зеленский вправе выдвигать любые предложения, но условия мирного договора определяет победитель. А Otto K. подчеркнул: ответ, конечно, будет отрицательным, потому что проигравшие в войне редко могут диктовать условия.

«С этим „планом“ вновь стало ясно, что Зеленский и его европейские спонсоры не хотят мира. Это ведущая к эскалации бумажка, которую Россия не может принять», — указал Arne D.

Еще один читатель заявил: «Зеленский отказывается признать, что война с Россией проиграна». Он напомнил, что после поражения в 1945 году Германия была вынуждена уступить значительные территории на востоке. Это неизбежно, когда проигрываешь войну. Зеленскому нужно действовать быстро, чтобы избежать еще больших территориальных потерь.

В среду Зеленский представил журналистам свой проект. Среди его положений — отказ Киева от отвода войск из российских регионов при условии, что Россия покинет Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Также Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США, исключая участие России.

