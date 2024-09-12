«Сырский исчез». Украину предупредили о плохом знаке

Российские военные прорвали фронт, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский исчез. В это время президент Владимир Зеленский пытается всех убедить, что все идет по плану, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале .

«Идут постоянные сообщения о гибели украинских военных в Курской области. Сырский пропал. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это очень нехороший, плохой знак», — сказал он.

По словам Соскина, после прорыва ВС России практически окружили большое количество украинских военных в Курской области. Также российская армия вернула под свой контроль десяток населенных пунктов.

Аналитик обратил внимание, что заявления Зеленского отличаются от того, что происходит в зоне боевых действий на самом деле.

Ранее Зеленский комментируя наступательные действия России в Курской области назвал их частью украинского плана.