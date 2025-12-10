Сына первого украинского космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве

В Киеве нашли мертвым сына первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Об этом сообщил источник «РБК-Украина».

«Сорокаоднолетнего Дмитрия Каденюка сегодня утром обнаружила его мать Вера Каденюк в квартире на площади Леси Украинки в столице», — написали авторы материала.

По словам знакомых семьи, тело находилось у входной двери. На нем обнаружили многочисленные раны, а в руке — нож. Характер травм говорит о возможной борьбе.

Полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Подробности случившегося уточняются.

В сентябре этого года в Киеве скончался один из создателей мультфильмов «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля» художник-постановщик Радна Сахалтуев.