Сыгравшая Манюню актриса Темнова попала в базу «Миротворца»

Российскую актрису Екатерину Темнову, сыгравшую главную роль в сериале «Манюня», внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». В тексте публикации ее обвинили в участии мероприятия, прошедшего в «Артеке».

Темнова стала одной из самых юных участниц списка. Девочке всего 14 лет. В «Артеке» она участвовала в занятии в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном», приуроченном к 100-летию детского лагеря.

Также в обновленный список «Миротворца» попал рэпер Skally Milano. Исполнитель оказался в украинской базе после признания в любви к Родине и фотографии с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» внесли стилиста и певца Сергея Зверева. Он оказался в списке за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».