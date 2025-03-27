Сыгравшая Манюню актриса Темнова попала в базу «Миротворца»

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Российскую актрису Екатерину Темнову, сыгравшую главную роль в сериале «Манюня», внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». В тексте публикации ее обвинили в участии мероприятия, прошедшего в «Артеке».

Темнова стала одной из самых юных участниц списка. Девочке всего 14 лет. В «Артеке» она участвовала в занятии в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном», приуроченном к 100-летию детского лагеря.

Также в обновленный список «Миротворца» попал рэпер Skally Milano. Исполнитель оказался в украинской базе после признания в любви к Родине и фотографии с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» внесли стилиста и певца Сергея Зверева. Он оказался в списке за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

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