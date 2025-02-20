Сергей Зверев попал в базу «Миротворца»

Российский стилист и певец Сергей Зверев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Среди причин его внесения в список — «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В списке сайта «Миротворец» Зверев находится с 18 февраля этого года.

Сайт «Миротворец» печально известен своими скандальными публикациями, в которых он публикует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых называет «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого некоторые из них стали получать угрозы в свой адрес.

Ранее в базу «Миротворца» внесли директора ФБК* Марию Певчих**. По данным сайта, она манипулировала общественно значимой информацией в пользу России. Причиной внесения ее в список стало предложение об обмене российских политзаключенных на Западе за отмену санкций против России.

*Российский Фонд борьбы с коррупцией — экстремистская организация, запрещенная в России.

**Признаны в России иностранными агентами и внесены в список террористов и экстремистов.