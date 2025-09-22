Священник на Украине за взятку посвятил уклониста в дьяконы

На Украине священник взял с уклониста за посвящение в дьяконы 10 тысяч долларов

Житель Волынской области заплатил священнику 10 тысяч долларов за посвящение в дьяконы. Таким образом мужчина хотел избежать мобилизации, сообщила украинскому изданию Zaxid.net спикер спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

«Чтобы придать рукоположению истинный вид, священнослужитель предложил украинцу купить специальное одеяние и изучить определенные библейские тексты», — отметила она.

По словам Шевченко, часть взятки в размере около двух тысяч долларов священник попросил перевести ему на банковскую карту, остальную сумму забрал наличными.

В ходе следствия полицейские провели обыски в доме подозреваемого, ему предъявили обвинение.

Священнослужителю грозит до восьми лет лишения тюрьмы. Представителем какой именно церкви является обвиняемый, не уточнялось.

Ранее сотрудники СБУ задержали настоятеля одного из храмов канонической Украинской православной церкви в Сумской области. Его обвинили в распространении информации о перемещении и расположении ВСУ.